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Aktüel Ukrayna'ya Avrupa'nın en büyük kara rüzgar çiftliği inşa edilecek
Aktüel

Ukrayna'ya Avrupa'nın en büyük kara rüzgar çiftliği inşa edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:07:18 -
Ukrayna'ya Avrupa'nın en büyük kara rüzgar çiftliği inşa edilecek

KİEV (AA) - Ukrayna'nın Wind Farm ve Çin'in POWERCHINA şirketleri arasında Donetsk bölgesinde 800 megavatlık (MW) rüzgar enerjisi santrali projesinin inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Wind Farm'dan yapılan açıklamada, söz konusu projenin maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olacağı ve sürecin Çinli firma tarafından yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, 800 megavatlık projenin Avrupa'nın en büyük kara rüzgar enerji santrali çiftliği olacağı kaydedildi.

Projeye ne zaman başlanacağı ve ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.

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