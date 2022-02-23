Ukrayna'dan Rusya'ya karşı "boğazlar" talebi! Türkiye'ye ilettiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde tansiyon bir türlü düşmek bilmiyor. Ukrayna, sık sık NATO ve Avrupa ülkelerine Rusya'ya yaptırım çağrısında bulunurken, Ukraynalı yetkililerin açıklamaları da gündem oluyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'ın Türkiye ve boğazlar açıklamaları da gündem oluşturdu.

"Boğazları kapatmalarını isteyeceğiz"

Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması halinde Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus gemilerine kapatmasını isteyeceklerini söyledi. Bodnar, Karadeniz'de sınırları yakınında konuşlu bulunan Rus savaş gemilerini tehdit olarak gördüklerini belirtti.

6 Rus savaş gemisi ve denizaltı geçti

Bu ayın başlarında 6 Rus savaş gemisi ve bir Rus denizaltısı "askeri tatbikat amacıyla" Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinden Karadeniz'e geçti.

"Rusya'nın Karadeniz'deki varlığı çok yoğun"

Ukrayna sınırları yakınında bulunan Rus savaş gemilerinin "büyük bir tehdit" oluşturduğunu söyleyen Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Karadeniz'deki askeri varlığının "çok yoğun" olduğunu ifade etti.

"Türkiye'den bunu düşünmelerini isteyeceğiz"

Bodnar, "İnanıyoruz ki geniş çaplı askeri işgal ya da Ukrayna'ya karşı askeri faaliyetlerin başlaması halinde, savaşın fiili olmaktan çıkıp hukuki hale gelmesi durumunda, Türk hükümetinden Karadeniz'e açılan Boğazları saldırgan ülkeye kapatma imkanını düşünmelerini isteyeceğiz" dedi.