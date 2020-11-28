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Aktüel Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı
Aktüel

Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:33:21 -
Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'da Sovyet rejiminin 1932-1933'te Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen anma etkinliğine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile eşi Elena Zelenskaya, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

Etkinlikte konuşan Zelenskiy, "Tüm bir ulus neden yok edilmek istenir? Bunu hiçbir zaman anlayamayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman affedemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, elçilik binası önünde Holodomor trajedisinde hayatlarını kaybedenlerin anısına Türkçe anlatımlı sergi düzenledi.

- Holodomor trajedisi

Holodomor trajedisi, Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

1932-1933 döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca insan, Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edildi.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in "kolektivizm" politikası sonucu yaşanan trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi öldü.

Rusça'da "açlıktan ölüm" anlamına gelen "Holodomor" sözcüğüyle anılan trajedi için 2005'te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasımın son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.

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