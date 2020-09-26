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Aktüel Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı
Aktüel

Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:30:41 -
Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

KİEV (AA) - Harkov Valisi Aleksey Kuçer, dün Harkov'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.

Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.

Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.

- Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

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