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Aktüel Ukrayna'da 16 bin 294 ile "en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı" kaydedildi
Aktüel

Ukrayna'da 16 bin 294 ile "en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı" kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:31:16 -
Ukrayna'da 16 bin 294 ile "en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı" kaydedildi

KİEV (AA) - Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 294 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 294 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 709 bin 701'e çıktı.

Son 24 saatte 67 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 184 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 12 bin 93'e ulaştı.

Virüse yakalanan 1639 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 897 artarak 335 bin 135'e ulaştı.

- Ülkedeki önlemler

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00-22.00'de çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

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