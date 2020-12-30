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Aktüel Ukrayna, İran'ın düşürdüğü uçak için ödenecek tazminatın müzakere yoluyla belirlenmesini istiyor
Aktüel

Ukrayna, İran'ın düşürdüğü uçak için ödenecek tazminatın müzakere yoluyla belirlenmesini istiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:06:40 -
Ukrayna, İran'ın düşürdüğü uçak için ödenecek tazminatın müzakere yoluyla belirlenmesini istiyor

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçakta hayatını kaybedenlerin ailesine ödenecek tazminatın taraflar arasında müzakereler sonucu belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Nikolenko, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, bu trajediye sebep olan nedenlerin aydınlatılması ve sorumluların adalete teslim edilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Tazminat miktarının taraflar arasında müzakereler sonucu belirlenmesi gerektiğini aktaran Nikolenko, miktar konusunda uluslararası düzeyde yaşanmış benzer trajedilerin inceleneceğini belirtti.

Nikolenko, ekim ayındaki görüşmeler kapsamında alınan kararların halen İran tarafından uygulanmadığına dikkati çekerek ülkesinin halen İran'dan kazaya ilişkin teknik rapor beklediğini vurguladı.

İran, bugün hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeme kararı almıştı.

- Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

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