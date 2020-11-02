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Aktüel Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ve İİT Genel Sekreteri Useymin "Kırım"ı görüştü
Aktüel

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ve İİT Genel Sekreteri Useymin "Kırım"ı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:32:54 -
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar ve İİT Genel Sekreteri Useymin "Kırım"ı görüştü

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El-Useymin ile çevrim içi toplantıda Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım konusunu ele aldı.

Ceppar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çevrim içi düzenlenen toplantıda Teşkilatın, Kırım konusuna gösterdiği ilgiden ötürü minnettar olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Kırım Tatarlarına uyguladığı hak ihlalleri ve gerçekleşecek Kırım Platformu hakkında El-Useymin'e bilgi verdiğini belirten Ceppar, Ukrayna'nın Teşkilatta gözlemci üye başvurusunu da yinelediğini aktardı.

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