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UEFA’nın ücretsiz ve canlı olarak yayınlayacağı maçlar hangileri?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları EURO 2020 Elemeleri ücretsiz olarak canlı mı yayınlanacak? Futbolseverin çok mutlu olacağı müjdeli haberi UEFA açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, EURO 2020 Eleme maçları ve maç özetlerini artık ücretsiz olarak canlı olarak yayınlama kararı aldı. UEFA ücretsiz ve canlı maçları UEFA.tv üzerinden yayınlayacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:11
UEFA’nın ücretsiz ve canlı olarak yayınlayacağı maçlar hangileri?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçları EURO 2020 Elemeleri ücretsiz olarak canlı mı yayınlanacak? Futbolseverin çok mutlu olacağı müjdeli haberi UEFA açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi, EURO 2020 Eleme maçları ve maç özetlerini artık ücretsiz olarak canlı olarak yayınlama kararı aldı. UEFA ücretsiz ve canlı maçları UEFA.tv üzerinden yayınlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm UEFA turnuvalarının bazı maçları ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Ancak, tüm maçların geniş özet görüntüleri ücretsiz olarak izlenebilecek. Üyelik ve tüm içeriğe ulaşımın ücretsiz olduğu uygulama, tüm ülkelerde kullanılabilecek.

UEFA’nın ücretsiz ve canlı olarak yayınlayacağı maçlar hangileri?

UEFA Şampiyonlar Ligi,

UEFA Avrupa Ligi,

UEFA Uluslar Ligi,

EURO2020 Elemeleri,

Maç Özetleri,

Bütün Anlara Erişim,

Özel Programlar,

En İyi Goller,

En İyi Kurtarışlar,

UEFA U19 Şampiyonası 2019,

Canlı Maçlar,

Maç Özetleri,

Yıldız Oyuncular,

UEFA Gençlik Ligi,

UEFA U17 Şampiyonası,

Kadınlar Avrupa Şampiyonası,

Kadınlar Şampiyonlar Ligi,

Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası,

Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası,

Avrupa Futsal Şampiyonası,

Futsal Şampiyonlar Ligi,

Avrupa U19 Futsal Şampiyonası

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:11
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. UEFA Uluslar Ligi
  4. EURO2020 Elemeleri
  5. Maç Özetleri
  6. Bütün Anlara Erişim
  7. Özel Programlar
  8. En İyi Goller
  9. En İyi Kurtarışlar
  10. UEFA U19 Şampiyonası 2019
  11. Canlı Maçlar
  12. Yıldız Oyuncular
  13. UEFA Gençlik Ligi
  14. UEFA U17 Şampiyonası
  15. Kadınlar Avrupa Şampiyonası
  16. Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  17. Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası
  18. Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası
  19. Avrupa Futsal Şampiyonası
  20. Futsal Şampiyonlar Ligi
  21. Avrupa U19 Futsal Şampiyonası
  22. UEFA’nın ücretsiz ve canlı olarak yayınlayacağı maçlar hangileri?
  23. UEFA Avrupa Ligi maçları EURO 2020 Elemeleri ücretsiz olarak canlı mı yayınlanacak?
  24. UEFA Uluslar Ligi Maçlarını Canlı İzle

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