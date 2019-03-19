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UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Euro 2020 Elemeleri G Grubu müsabakası olan Makedonya-Letonya karşılaşmasını yönetecek.

19 Mart 2019 Salı 17:20
UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Euro 2020 Elemeleri G Grubu müsabakası olan Makedonya-Letonya karşılaşmasını yönetecek.


FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Makedonya ile Letonya arasında 21 Mart Perşembe günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri G Grubu müsabakasını yönetecek. Letonya’nın Skopje şehrindeki Filip II Arena’da TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada Özkahya’nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:20
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