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UEFA'dan Galatasaray'a men gelmeyecek ama...

UEFA'nın 11 Mayıs'ta açıklayacağı karara göre sarı-kırmızılılara Avrupa'dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon euroluk takım bütçesi düşürülecek.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:23
UEFA'dan Galatasaray'a men gelmeyecek ama...

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı kararı öğrenildi.

Galatasaray'a kesinlikle Avrupa'dan men cezası gelmeyecek. Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

SATTIĞIN KADAR ALACAKSIN

Transfer için Galatasaray'a karının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kara geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro kar açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.

ADAYLARDAN İMZA ALINACAK

Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak. (Sabah)

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:23
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