UEFA'dan FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Portekiz ile Romanya arasında 7 Eylül Cuma günü oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Paços de Ferreira kentinde bulunan Mata Real Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.