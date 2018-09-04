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UEFA'dan FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup müsabakasını yönetecek.

04 Eylül 2018 Salı 17:27
UEFA'dan FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Portekiz ile Romanya arasında 7 Eylül Cuma günü oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Paços de Ferreira kentinde bulunan Mata Real Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:27
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Alper Ulusoy
  3. Ali Palabıyık
  4. Mata Real Stadı
  5. 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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