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UEFA'dan Fatih Terim'e mesaj!

UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 65. doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı.

04 Eylül 2018 Salı 15:02
UEFA'dan Fatih Terim'e mesaj!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından Fatih Terim ile Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde edilen şampiyonluğun kutlama fotoğrafı paylaşıldı.

"İmparator Fatih Terim, bugün 65 yaşında." denilen paylaşımda, "Fatih Terim, Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndan çıkarabilecek mi?" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada FIFA'nın resmi Twitter hesabında da Fatih Terim'in yanı sıra bugün doğum günü olan futbol adamları için kutlama mesajı yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:02
  1. UEFA
  2. Fatih Terim
  3. doğum günü

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