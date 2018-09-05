THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

UEFA'dan devrim! Resmen açıklandı

UEFA, Avrupa kupalarında deplasman golü uygulamasının değiştirilmesi için düğmeye bastı. Kararı UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Marchett, açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:48
UEFA'dan devrim! Resmen açıklandı

İsviçre'de düzenlenen ve Türkiye'den Şenol Güneş'in de katıldığı UEFA Elit Antrenörler Semineri'nin ardından açıklamalarda bulunan UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, antrenörlerin deplasmanda gol atmanın eskisi kadar zor olmadığı yönünde görüş bildirdiklerini belirterek, bu konuyu değerlendirmeye alacaklarını söyledi.

Marchetti, konuya ilişkin sunulan argümanları da kamuoyuyla paylaşarak "Antrenörler bu kuralın futbolda üretkenliği azalttığını ve ev sahibi takımları hücum etmekten ziyade gol yememek için savunma yapmaya teşvik ettiğini düşünüyorlar" dedi.

TRANSFER SEZONU AYNI ANDA BİTMELİ
Toplantı sırasında Avrupa liglerindeki transfer sezonlarının da konuşulduğu ve antrenörlerin tüm liglerde transfer sezonlarının aynı anda bitmesini talep ettikleri öğrenildi. Avrupa genelinde yaz transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona ererken, İngiltere ve İtalya'da hayata geçirilen yeni düzenlemeyle kulüplere transfer için liglerin başlangıç tarihine kadar süre tanınmıştı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:48
  1. Giorgio Marchetti
  2. uefa
  3. Marchetti
  4. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine giren işçi feci şekilde öldü!
    1. Kahramanmaraş'ta taş kırma makinesine..
    2. Facebook ve Twitter'a kötü haber!
    3. Bakan Turhan: Ekonomik darbe..
    4. Balıkesir'de 4 dakikalık dolu yağışı..
    5. Koç vatandaşın cebindeki paraya göz..
    6. Antalya'da cami tuvaletinde ölü bulundu!
    7. CHP'yi yönetemeyen Kılıçdaroğlu'ndan..
    8. Hatay'da orman yangını çıktı!
    9. Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
    10. Amerika JFK Havalimanı’nda hastalık..
    11. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin..
    12. Libya Mitiga Havalimanı’ndan uçuşlar..
    13. Trump'tan İdlib tehdidi: ABD çok kızacak
    14. Cenevre'deki Yemen görüşmeleri ileri..
    15. Kastamonu'daki FETÖ davasında karar..
    16. Zabıtanın karikatürünü çizdiler
    17. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan..
    18. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    19. Katil İsrail’den Doğu Kudüs’e..
    20. Şanlıurfa’da silahla havaya ateş açan..
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!