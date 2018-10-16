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UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Avrupa Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin en zorlu mücadelesinde İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 geçerek 3 puanın sahibi oldu.

16 Ekim 2018 Salı 02:23
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin toplu sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda üçüncü maçlar tamamlandı.

Daha önce İngiltere’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenen, ikinci maçında ise Hırvatistan’a (6-0) gol yağdıran İspanya, kendi evinde İngilizlere 3-2 kaybetti.

Mücadeleye hızlı başlayan İngiltere 16. dakikada Sterling’in golüyle öne geçerken, 29’da Rashford ve 38’de yine Sterling’in golleri genç teknik adam Southgate’in ilk 45 dakikaya 3-0 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda 58.dakikada Alcacer ve Ramos’un (90+8) golleri İspanya’ya yetmezken ev sahibi ‘boğalar’, İngiltere’ye 6 yıl aradan sonra kaybetmiş oldu.

UEFA Uluslar Ligi’nde toplu sonuçlar şu şekilde oldu;

İzlanda: 1 İsviçre: 2

Bosna Hersek: 2 Kuzey İrlanda: 0

Estonya: 3 Macaristan: 3

Finlandiya: 2 Yunanistan: 0

Belarus: 0 Moldova: 0

Lüksemburg: 3 San Marino: 0

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 02:23
  1. UEFA Uluslar Ligi
  2. UEFA Avrupa Uluslar Ligi
  3. İspanya
  4. İngiltere

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