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UEFA Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. İtalya kendi seyircisi önünde Polanya ile 1-1 berabere kaldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 01:44
UEFA Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ikinci gününde 7 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye, Rusya’yı Trabzon’da konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, Denis Cheryshev ve Serdar Aziz’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Rusya, ikinci devrede Artem Dzyuba’nın kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup: İtalya-Polonya: 1-1

B Ligi

2. Grup: Türkiye-Rusya: 1-2

C Ligi

1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

4. Grup: Litvanya-Sırbistan: 0-1

Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi

3. Grup: Azerbaycan-Kosova: 0-0

Faroe Adaları-Malta: 3-1

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 01:44
  1. Trabzon
  2. UEFA Uluslar Ligi
  3. UEFA
  4. Milli Takımlar

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