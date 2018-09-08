UEFA Uluslar Ligi 7 karşılaşma ile tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı. İtalya kendi seyircisi önünde Polanya ile 1-1 berabere kaldı.08 Eylül 2018 Cumartesi 01:44
UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ikinci gününde 7 karşılaşma oynandı.
Öne çıkan B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye, Rusya’yı Trabzon’da konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, Denis Cheryshev ve Serdar Aziz’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Rusya, ikinci devrede Artem Dzyuba’nın kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup: İtalya-Polonya: 1-1
B Ligi
2. Grup: Türkiye-Rusya: 1-2
C Ligi
1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0
4. Grup: Litvanya-Sırbistan: 0-1
Romanya-Karadağ: 0-0
D Ligi
3. Grup: Azerbaycan-Kosova: 0-0
Faroe Adaları-Malta: 3-1
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