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UEFA Türk hakemlerin kapısını çaldı! Kritik maçlar hakemlerimize emanet

Yurt dışında başarılı performanslarıyla göz dolduran Türk hakemlere UEFA tarafından iki kritik görev verildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:31
UEFA Türk hakemlerin kapısını çaldı! Kritik maçlar hakemlerimize emanet

FIFA kokartlı hakemler Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, bu haftaki UEFA organizasyonlarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alper Ulusoy 17 Temmuz Salı günü Sırbistan'ın Crvena Zvezda ile Letonya'nın Spartaks Jurmala takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ikinci maçını yönetecek.

Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Halil Umut Meler ise aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu ikinci maçında Makedonya'nın Shkupi ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında oynanacak rövanş maçında düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıkları Kerem Ersoy veİbrahim Çağlar Uyarcan olurken, müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Koray Gençerler görev alacak.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:31
  1. Halil Umut Meler
  2. Alper Ulusoy
  3. FIFA
  4. UEFA

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