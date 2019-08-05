UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligimaçları saat kaçta hangi kanalda
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak. 6 Ağustos Salı günü saat 20:00’da PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda), 21:00’da ise Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan) maçı oynanancak. 7 Ağustos Çarşamba günü ise Saat 20.00’ğda Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz), 20.45’te ise Medipol Başakşehir - Olympiakos karşı karşışa gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maç fikstürü ve maç saatleri.05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak. 6 Ağustos Salı günü saat 20:00’da PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda), 21:00’da ise Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan) maçı oynanancak. 7 Ağustos Çarşamba günü ise Saat 20.00’ğda Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz), 20.45’te ise Medipol Başakşehir - Olympiakos karşı karşışa gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maç fikstürü ve maç saatleri.
Yarın 6 Ağustos Salı
20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)
20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)
21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)
7 Ağustos Çarşamba:
20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)
20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)
21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)
21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)
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