UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligimaçları saat kaçta hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak. 6 Ağustos Salı günü saat 20:00’da PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda), 21:00’da ise Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan) maçı oynanancak. 7 Ağustos Çarşamba günü ise Saat 20.00’ğda Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz), 20.45’te ise Medipol Başakşehir - Olympiakos karşı karşışa gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maç fikstürü ve maç saatleri.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak. 6 Ağustos Salı günü saat 20:00’da PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda), 21:00’da ise Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan) maçı oynanancak. 7 Ağustos Çarşamba günü ise Saat 20.00’ğda Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz), 20.45’te ise Medipol Başakşehir - Olympiakos karşı karşışa gelecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maç fikstürü ve maç saatleri. Yarın 6 Ağustos Salı 20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda) 20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan) 21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan) 21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka) 7 Ağustos Çarşamba: 20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz) 20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan) 21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya) 21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya) 21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)

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