0553 313 94 23

UEFA duyurdu: Neymar suçlu, ceza alacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United-PSG maçında hakeme hakaret eden Neymar'a ceza verileceğini açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 23:16
UEFA duyurdu: Neymar suçlu, ceza alacak

UEFA, Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcusu Neymar'ı hakeme hakaret etmekten suçlu buldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, PSG'nin 6 Mart'ta Manchester United'ı konuk ettiği son 16 turu rövanş maçının ardından sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarını küfürlü bir şekilde eleştirdiği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı Neymar'ın, suçlu bulunduğu belirtildi.

Cezası açıklanacak

Hakeme hakaret ve taciz etme gerekçeleriyle suçlu bulunan Neymar'ın alacağı ceza ise daha sonra belirlenecek bir tarihte açıklanacak.

İngiltere ekibi Manchester United'a karşı 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilen Fransa temsilcisi PSG, Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Karşılaşmanın son dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi vasıtasıyla ceza alanında elle oynama tespit eden hakem, Manchester United lehine penaltı kararı vermişti. İngiltere temsilcisi, Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle rakibini eleyerek çeyrek finale çıkan taraf olmuştu.

Sakatlığı nedeniyle Manchester United maçlarında oynayamayan Neymar ise mücadelenin ardından Instagram hesabından küfür de içeren ifadeler kullanarak, "Bu tam bir rezalet. UEFA, VAR'ın başına pozisyonları incelesin diye futboldan anlamayan dört adam koyuyor. Ortada elle oynama yok. Arkan dönük durumdayken nasıl elle oynayabilirsin?" yorumunu yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:16
  1. Neymar
  2. UEFA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i kullandı
    1. Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i..
    2. Bakan Albayrak canlı yayında soruları..
    3. "Cumhur İttifakı, PKK'yı yok edelim..
    4. Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı..
    5. Anket açıklandı: ABD'de çöküş itirafı!
    6. Nijer'de terör saldırısı! Ölüler var
    7. "Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon..
    8. Arnavut taraftarlardan skandal..
    9. UEFA duyurdu: Neymar suçlu, ceza alacak
    10. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    11. GÜNCELLEME 2- İsrail askerleri..
    12. Yunus Emre, hayal perdesinde sahnelendi
    13. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:..
    14. İngiltere'deki cami saldırısıyla..
    15. Yeni Zelanda'da yaşananların acısı..
    16. İnternet üzerinden satarken yakalandı!..
    17. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    18. Musul’daki feribot kazasıyla ilgili 16..
    19. İstanbul'un kuleleri ve köprüleri..
    20. Tansiyonu düşüren hamle! İmran Han..
    21. "Yapacağımız belediyecilik tüm..
    22. Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin..
    23. Bakan Turhan: “Türkiye’nin her tarafı..
    24. Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan Beykoz..
    26. Afrikalı çocuklardan Cumhurbaşkanı..
    27. Polis memuruna küfretmişti... Mahkeme..
    28. "31 Mart bir şenlik ve zafer havasına..
    29. Ekrem İmamoğlu, yapılmış tramvayı..
    30. Ganyan bayi sahibini öldüren zanlı..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'