UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
- Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarın son 16 turu rövanş maçları oynanacak13 Mart 2019 Çarşamba 12:32
ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)
23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)
23.00Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)
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