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Ekonomi UEDAŞ'ın uluslararası fotoğraf yarışması "Şehrin Işıkları"na başvurular başladı
Ekonomi

UEDAŞ'ın uluslararası fotoğraf yarışması "Şehrin Işıkları"na başvurular başladı

Yarışmaya başvurular 30 Eylül'de sona erecek, kazananlar 12 Ekim'de açıklanacak

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:59:05 -
UEDAŞ'ın uluslararası fotoğraf yarışması "Şehrin Işıkları"na başvurular başladı

BURSA (AA) - Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın başvuru süreci başladı.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında hayata geçirilen ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan "Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması", bu yıl da fotoğrafseverlerle buluşuyor.

Sanatın evrensel gücüyle gece ve ışığın birleştiği yarışmaya profesyonel, amatör ayrımı yapılmaksızın herkes katılabiliyor.

Dünyanın her yerinden fotoğrafların kabul edildiği yarışmanın müracaatları, 30 Eylül'e kadar "www.uedas.com.tr/sehrinisiklari" internet adresi üzerinden alınacak. Bir yarışmacı en fazla 8 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Kazananlar ise 12 Ekim'de açıklanacak.

Hayatın her yerinde olan ışığın geceye yansımasını konu edinen fotoğraf yarışması, birbirinden güzel karelere ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl 5 bin 345 fotoğrafla katılım sağlanan organizasyonda, bu sene şehrin ışığını en iyi yansıtan fotoğrafın sahibine akıllı telefon, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye drone hediye edilecek.

Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen en güzel 50 fotoğraf ise yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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