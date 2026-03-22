Ucuz Umre Hayali Kabusa Dönmesin: Uzmanlardan Kritik Uyarı

Yetkisiz ve belgesiz kişi ya da firmaların düzenlediği umre turları, vatandaşlar için ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu tür organizasyonlarda sağlık güvencesi, sigorta ve güvenlik gibi önemli konular eksik kaldığı için bazı kişiler mağduriyet yaşayabiliyor, hatta ağır sonuçlarla karşılaşabiliyor.

Son yıllarda Türkiye’den umreye olan ilgi özellikle gençler arasında belirgin şekilde artmış durumda. Bu artışta ekonomik şartların iyileşmesi de etkili oluyor. Ancak bu yoğun talep, bazı fırsatçıların da devreye girmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar, umreye gitmek isteyenlerin mutlaka yetkili ve resmi seyahat acentelerini tercih etmesi gerektiğini vurguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile anlaşmalı çalışan acenteler, süreci profesyonel şekilde yürütüyor ve vatandaşlara güvenli bir ibadet imkânı sunuyor. Bu acenteler devlet güvencesi altında olduğu için herhangi bir sorun yaşandığında destek almak da mümkün oluyor.

Öte yandan, turist vizesi gibi yollarla ve kayıt dışı organizasyonlarla yapılan umre ziyaretlerinde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Sağlık hizmetlerine erişim, konaklama, ulaşım ve hatta vefat durumlarında bile sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Yetkililer, özellikle kış aylarında artan umre taleplerine rağmen, kayıtlı ve deneyimli acentelerin organizasyon konusunda artık oldukça profesyonel olduğunu ve yoğunlukta bile aksama yaşanmadığını belirtiyor. Buna karşılık, resmi denetim dışında kalan organizasyonlara müdahale etmek zor olduğu için vatandaşların bilinçli hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Özetle: Umre ibadetini güvenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmek isteyenlerin, mutlaka devletin onayladığı ve denetlediği acentelerle yola çıkması gerekiyor.