Ucuz güneş gözlükleri kör ediyor!

Kalitesiz gözlüklerinin insanın gözü için zararlı olduğunu belirten Optisyen Doğan Kızılelma, Güneş gözlüklerinin optisyenlik mağazalarından alınması gerektiğini vurguladı.

Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüklerine yöneldi.

Kaldırım ve tezgâhlarda satılan ucuz ve markasız güneş gözlükleri ise güneşten gelen zararlı ışınları engelleyemediği gibi göz sağlığını da bozuyor.

Zararlı ışınlar katarakt, göz kuruluğundan görme kaybına kadar pek çok hastalığa yol açıyor.

Yaklaşık 30 yıldır Optisyenlik yapan Doğan Kızılelma, güneş gözlüğü tercihiyle ilgili İLKHA muhabirine konuştu.

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"Güneşin göz üzerindeki etkileri çok büyük"

Güneş gözlüğüne rağbetin olduğunu söyleyen Kızılelma, "Bu aralar piyasada büyük bir canlılık var. Umarım bu böyle devam eder. Güneş çok büyük ısı ve ışık kaynağı. Bu yüzden göz üzerindeki etkileri çok büyük. Nasıl ki vücudumuzu güneşten koruyorsak aynı hassasiyeti gözlerimiz için de göstermemiz gerekiyor." dedi.

"Daha çok koyu renk gözlükler tercih ediliyor"

Güneş gözlüğü tercihleri ile ilgili bilgi veren Kızılelma, "Bölgemiz güneş ışığını dik aldığı için daha çok koyu renk gözlükler tercih ediliyor. Yeşil, füme ve kahverengi tonlar daha bariz olarak istenilen renk tonlarıdır. Kategori olarak da 3 ve 4 yani yüzde 85 ile yüzde 95 arasında ışığı absorbe edebilen camlar daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

"Gündelik hayat için de normal cr-39 veya mineral cam tercih edilebilir"

Gözlük alacak kişinin kendi yüzüne anatomik olarak uyacağı gözlüğü tercih etmesini öneren Kızılelma, "Daha çok insanın birinci dereceden yüzün anatomik yapısına uygun olmalı. Diğer bir tercih de bireyin hobileri daha çok belirleyici oluyor. Uzun süre araç kullanılıyorsa polerize cam tercih edilmeli. Gündelik hayat için de normal cr-39 veya mineral cam tercih edilebilir." şeklinde konuştu.

"Mutlaka bilinen ve güvenilir bir yerden alışveriş yapılmalı"

Tezgahlarda satılan ucuz ve kalitesiz güneş gözlüklerini önermediğini ifade eden Kızılelma, "Güneş gözlükleri optisyenlik mağazalarından alınmalı. Çoğu zaman profesyonel desteğe ihtiyaç duyuluyor. İnsanın hem ten rengine hem de cildine zarar vermeyecek özellikle materyal olarak tercih edilirken mutlaka bir profesyonel destek almak gerekiyor. Cam özelliğini belirlerken mutlaka bilinen ve güvenilir bir yerden alışveriş yapılmalı. Piyasada satılan, hazır olan gözlükler genelde UW filtresi olmayan ürünlerdir. Kesinlikle önermiyoruz. Bunlar göze zarar veren ürünlerdir. Bu gözlükler daha çok katarak oluşumunu hızlandırabilir veya retinada oluşabilecek zararlara sebep olabilir."

"750 liradan 14 bine kadar fiyat aralığında değişebiliyor"

Kızılelma şöyle devam etti:

"Gözlük fiyatları ortalama 750 liradan 14 bine kadar fiyat aralığında değişebiliyor. Dereceli gözlük kullananlara numaralı olarak güneş gözlüğü yapılabiliyor. Muayene olduktan sonra reçete ile bize müracaat ediliyor. Biz de ona uygun cam istetebiliyoruz." (İLKHA)