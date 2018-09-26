THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ucuz balık sofraları bereketlendirdi

Av sezonuyla birlikte tezgahları dolduran balık çeşitleri, uygun fiyatı sebebiyle sofralarda bolca yer almaya başladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
Ucuz balık sofraları bereketlendirdi

Kırmızı etin kilosu 50, tavuk etinin kilosu 30 liraya dayanınca vatandaş et ihtiyacını karşılamak için balığa yöneldi.

BALIĞIN BOLLUĞU YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

 

Av sezonunun açılmasının ardından tezgahları dolduran balık çeşitleri, uygun fiyatlarıyla vatandaşın sofralarını bereketlendirdi. Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda balıkla limana yüzleri gülerek geliyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan Karadenizli balıkçılar, bol miktarda palamut avlamanın mutluluğunu yaşıyor. Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor. Pazar tegahlarında hamsinin kilosunu 5, palamutun tanesini 7-10 liradan alan vatandaşların yüzü gülerken, sofralarda kırmızı ve beyaz etin yerini de balık doldurmaya başladı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
  1. Kırmızı et
  2. tavuk eti
  3. Av sezonu
  4. balık çeşitleri
  5. Marmara
  6. Karadeniz Bölgesi
  7. Karadenizli balıkçılar
  8. palamut

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP seçim hazırlıklarına başladı
    1. CHP seçim hazırlıklarına başladı
    2. Siyonistler, Türk bayrağıyla çıldırıyor
    3. 15 Temmuz'da müezzine saldıranlar..
    4. İki devlet tek silah! Türkiye ve..
    5. Gaz yapan yiyecekler hangileridir?
    6. Bedelli askerlik mevzusu
    7. Yargıtay’ın Enis Berberoğlu kararı
    8. Erzurumspor'da Mehmet Özdilek bombası!
    9. ABD, Ortadoğu'dan çekiliyor mu? 3..
    10. Odatv’den kıble ve zemzem düşmanlığı
    11. Karamollaoğlu: Erdoğan'ın..
    12. Almanya'dan Suudi Arabistan itirafı!..
    13. Semerkand’dan Akit’e ziyaret
    14. Bizimkiler dizisinin Şevket'in (Cihat..
    15. Mesut Özil'den Löw'e tokat gibi..
    16. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen..
    17. Türkiye hesapsız, kitapsız cömertlik..
    18. Sayıları 300'ü geçti! Yerleşim yerleri..
    19. Yeşil Kundura'dan sonra Eminiş..
    20. Fevzi Türkeri’den 28 Şubat yalanları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri