Ucuz balık sofraları bereketlendirdi

Kırmızı etin kilosu 50, tavuk etinin kilosu 30 liraya dayanınca vatandaş et ihtiyacını karşılamak için balığa yöneldi.

BALIĞIN BOLLUĞU YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Av sezonunun açılmasının ardından tezgahları dolduran balık çeşitleri, uygun fiyatlarıyla vatandaşın sofralarını bereketlendirdi. Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda balıkla limana yüzleri gülerek geliyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan Karadenizli balıkçılar, bol miktarda palamut avlamanın mutluluğunu yaşıyor. Limanda bekleyen kamyonetlere yüklenen palamutlar, iç bölgelere gönderiliyor. Pazar tegahlarında hamsinin kilosunu 5, palamutun tanesini 7-10 liradan alan vatandaşların yüzü gülerken, sofralarda kırmızı ve beyaz etin yerini de balık doldurmaya başladı.