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Eğitim Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatırılır?
Eğitim

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatırılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders başı hesabına göre ücretli öğretmen maaşı yatırılmaktadır. Ücretli öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullardaki ihtiyaca göre görev alır. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatırılır? İşte, ücretli öğretmen maaşı hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 22:23:00 -
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatırılır?

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen bankalar üzerinden Ücretli öğretmen maaşı, hesaplara ödemesi yapılır. Peki, ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar? İşte, konu hakkında detaylar…

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatırılır?

Ücretli öğretmenlerin maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında yatırılmaktadır. Bazı yerlerde 20'sini geçerek yatabilir. Söz konusu maaşın geç yatma nedeni Milli Eğitim Müdürlüğüne fazladan ders saati göndermeden önce ay sonuna kadar beklemektir. Bu durum kamu kurumlarında her ayın başı, her ayın 15'i ve 14'üdür. Yani her ayın 15'inde en erken çalışılan zaman Milli Eğitim'e duyurulmaktadır.

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