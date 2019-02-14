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Uçan tekmelerin sertifikası Aktaş’tan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emek Spor Kulübü Taekwondo Şubesi’nin kuşak sınavı sertifika töreninde ailelere seslenerek, “Çocuklarınızı ehil insanlara teslim edin.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:20
Uçan tekmelerin sertifikası Aktaş’tan

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emek Spor Kulübü Taekwondo Şubesi’nin kuşak sınavı sertifika töreninde ailelere seslenerek, “Çocuklarınızı ehil insanlara teslim edin. Spor yapsınlar, disiplini, aileleriyle ve çevreyle ilişkileri doğru öğrensinler ki sokaklarımız, caddelerimiz, Bursa’mız ve Türkiye’miz daha güzel olsun” dedi.


Emek Spor Kulübü Taekwondo Şubesi 2019 yılı birinci dönem kuşak sınavı sertifika töreni Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da toplam 132 sporcunun sertifika aldığı törende genç sporcuların sertifika sevincine ortak oldu. Salona girişinden itibaren büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Aktaş, Emek bölgesine 15 yıl hizmet etmiş, Yakup Aktaş ile 2004-2009 arasında Büyükşehir’de hizmet eden Hikmet Şahin’i rahmetle anarak sözlerine başladı.


Sertifika alan sporcular ile onlara emek veren kulüp hocaları ve çocuklarını destekleyen aileleri tebrik eden Başkan Aktaş, “Bir spor kulübünün, spor kulübünden öte ailelere nasıl sirayet ettiğini, çocuklara nasıl faydalı olduğunu, anne ve babalara nasıl dokunduğunu gördüm burada. Ben iyi bir Bursasporluyum. Lakin hayatımızın her karesi futbol olmuş. Memlekete bu kadar futbolcu lazım değil ama her çocuğumuzun muhakkak spor yapması lazım. Benim de 14 yaşında kızım var. O da 3 - 4 sene bu sporu yaptı. İnanın orada hocalarından elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimiyle o kadar düzenli oldu ki. Odası düzenli, derslerine düzenli çalışıyor. Doğru hocalarla buluşan, doğru spor yapan çocuk kesinlikle ahlaklı olur, anne babasına çok faydalı olur, derslerinde başarılı olur. Her hâlükârda örnek çocuk olur” diye konuştu.


Geleceğe hazırlamalıyız


Emek Spor Kulübü tarafından düzenlenen ‘Ben de aileme sigarayı bıraktırabilirim’ kampanyasına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bu çocuklar, burada aldıkları eğitimlerle sigarayı bırakma konusunda anne babalarına örnek olmuşlar. Bunlar bizim geleceğimiz. Bunlardan ileride öğretmen, doktor, mühendis olacak. Tarlada çiftçi, fabrikada işçi, oto kaportacı olacak. Her türlü insana ihtiyaç var. Ama spor yapmaları, ahlaklı olmaları ve geleceğe güzel hazırlanmaları çok önemli. Ne olursunuz; sadece para kazanmak, ünlü olmak için spor yaptırmaktan ziyade çocuklarınızın kesinlikle bir sanat dalıyla, bir spor branşıyla ilgilenmelerini temin edin. Çocuklarınızı ehil insanlara teslim edin. Spor yapsınlar, disiplini, aileleriyle ve çevreyle ilişkileri doğru öğrensinler ki sokaklarımız, caddelerimiz, Bursa’mız ve Türkiye’miz daha güzel olsun” dedi.


Başkan Aktaş, konuşmasının ardından kuşak sınavını geçen sporculara sertifikalarını verdi.


Gecede ayrıca ‘Ben de aileme sigarayı bıraktırabilir’ kampanyasına katılan 5 sporcu ve ailesine plaket verildi.


Kulübün Taekwondo Şube Sorumlusu ve Taekwondo İl Tertip Komitesi Başkanı Doğan Aydın da 2018 yılı içinde farklı şampiyonalarda kazanılan 8 kupayı, kulüp yönetimine verdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:20
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