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Ekonomi Uçakta sigara içene 2.841 lira para cezası
Ekonomi

Uçakta sigara içene 2.841 lira para cezası

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün “2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’i” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:46:00 -
Uçakta sigara içene 2.841 lira para cezası

Bu kapsamda, kanunun ilgili maddelerine aykırı davrananlara bu yıl 1731 lira ila 34 bin 812 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Tebliğe göreuçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 18 bin 943 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişilerle, uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 2 bin 841 lira idari para cezası verilecek.

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