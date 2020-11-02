Uçaklar ve havaalanlarında temassız teknoloji

Virüsün yayılmasını önleyecek yüksek teknolojili temassız uygulamalar Avustralya Melbourne’deki Avalon Havaalanı’nda uygulamaya girdi bile. Havaalanına check-in işlemleri için temassız ekranlar yerleştirildi. Valiz teslimleri de yine temassız şekilde yapılıyor. Yakında pasaportların yerine de yolcuların yüzlerini tarayacak biyometrik cihazlar yerleştirilmesi planlanıyor.

Yemek menüleri dijitalleşti

Yemek menüleri dijital bir şekilde telefonlarda gösterilirken uçaklarda tuvalet önünde beklemelere de son verilecek. Yolcular, bir uygulamayla tuvaleti bekleme olmaksızın kullanacak. Havaalanlarında robot temizlik sistemleri kullanılacak, tuvaletler her kullanımdan sonra ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilecek.

Uzaktan ateş ölçülecek

Yolcuların sağlığı da monitörlerle sürekli takip edilecek, uzaktan ateşleri ölçülecek. Salgın süresinde büyük miktarda yolcu kaybeden hava yolu şirketleri, bu tür güvenlik tedbirleriyle yolcularını yeniden kazanmak istiyor.