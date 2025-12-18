Uçak otomobile çarptı! Kimsenin beklemediği bir an! “Olmaz” denilen kaza gerçek oldu!

ABD’nin Florida eyaletinde otoyolda korku dolu anlar yaşandı. Brevard County sınırları içinde yer alan I-95 otoyolunda akşam saatlerinde acil iniş yapmak zorunda kalan küçük bir uçak, seyir halindeki bir otomobile çarptı.

WESH 2’nin aktardığı bilgilere göre, çok motorlu Beechcraft 55 tipi uçak, saat 17.45 sıralarında Cocoa yakınlarında eğitim uçuşu sırasında kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), pilotun arızayı fark etmesinin ardından uçağı güvenli şekilde otoyola indirmeye çalıştığını açıkladı.

Ancak uçak, Brevard County’de 201. mil işareti yakınlarında güneye doğru ilerleyen 2023 model Toyota Camry ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle uçak adeta aracın üzerine düştü ve ciddi bir kaza meydana geldi.

Kazada, otomobili kullanan 57 yaşındaki kadın sürücü hafif yaralanarak Viera Hastanesi’ne kaldırıldı. Uçakta bulunan 27 yaşındaki pilot ve 27 yaşındaki yolcu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerindeki ekipler, uçak mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı.

Yetkililer, kazanın ardından otoyol trafiğinin kısa süreliğine aksadığını, ancak gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi. FAA, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme ve resmi soruşturma başlattı.