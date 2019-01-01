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Uçak kazasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, meydana gelen uçak kazasında yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

01 Ocak 2019 Salı 18:30
Uçak kazasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde eğitim uçağının düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe zirvesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede uçan bir eğitim uçağı henüz öğrenilemeyen bir nedenden düştü. Eğitim uçağı içerisinde bulunan İkrm Kaya (53) ve Meral Dilber Malgaz (52) yaralandı.

Çevre sakinleri yardıma koştu

Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirirken diğer yandan da düşen uçaktaki 2 kişinin yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaya ve Malgaz bölgeye yakın bir alanda bulunan kayak merkezindeki otele götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri uçağın düştüğü bölgede inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:30
  1. Kocaeli
  2. uçak kazası

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