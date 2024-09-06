Uçağın tuvaletindeki not acil iniş yaptırdı

Uçağın görevli hosteslerinden birisi lavaboya girdiğinde bu notu görüyor ve bu durumu da pilota intikal ettiriyor. Notu bırakan kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Yani şu anda ilk etapta uçağın aramasını tamamlamak istiyoruz" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, havalimanında basın mensuplarına süreç ile ilgili bilgi verdi. Vali Çiftçi, "Bugün Hindistan Vistara Havayolları'na ait olan yolcu uçağı Mumbai Frankfurt seferini yaparken alınan bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'mıza acil iniş yapmak durumunda kalmıştır. Havalimanımıza iniş yaptıktan sonra uçağın içerisinde bulunan toplamda 234 yolcu, 13 tane mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edilmiş ve aramalar yapıldıktan sonra havalimanı binamıza alınmıştır. Şu anda yolcular havalimanı binamızda istirahat etmektedirler. Uçaktan yolcuların tahliyesi sağlandıktan sonra iki tane bomba imha uzmanımız ve bir tane de arama köpeğimiz şu anda uçağın içerisinde. Arama çalışmalarına devam ediyorlar. İlk kısmı yani o uçağın önündeki ilk bölüm tamamlanmış durumda. Bu arada çalışmanın uzayabileceğini de düşünerek jandarma komutanlığımızdan bir bomba arama köpeği daha talep ettik. Şu anda iki arama köpeği ile uçağın içerisindeki çalışmalar, arama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma tamamlandıktan sonra altta bulunan bütün bagajlar pistte indirilecek. Yine arama köpeklerimiz orada da bagajları incelemeden, aramadan geçirecekler, koklayacaklar. Bunlar da tamamlandıktan sonra kabinin içerisindeki kabin bagajları incelenecek. Onlar da gerekli aramalardan, taramalardan geçirildikten sonra eğer bomba ihbarı asılsız çıkarsa yolcular tekrar uçağa alınacak" dedi.

"21.00'e kadar acil durum ilan edildiğinden dolayı havaalanımıza bütün inişler ve kalkışlar durdurulmuş durumda"

"Şu anda 21.00'e kadar acil durum ilan edildiğinden dolayı havaalanımıza bütün inişler ve kalkışlar durdurulmuş durumda" diyen Vali Çiftçi, "Bu çalışma nihayetlendikten sonra tekrar uçağa gönderdikten sonra bu durum ortadan, acil durum ortadan kalktıktan sonra havaalanımıza iniş ve kalkışlar devam edebilecek. İlk açıklamalarımız, ilk bilgilerimiz bu şekilde. Ne şekilde bomba ihbarının yapıldığı, eğer böyle bir soru akla gelecek olursa, yolculardan birisi lavaboya girdiğinde, uçakta bomba var notunu oraya bırakıyor ve oradan çıkıyor. Uçağın görevli hosteslerinden birisi lavaboya girdiğinde bu notu görüyor ve bu durumu da pilota intikal ettiriyor. Bu durumun tespit edilmesi üzerine uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Ordu Havaalanı'nda tadilat çalışmaları devam ettiği için oraya inme imkanı olmuyor. Trabzon'a yönlendiriyorlar uçağı. Trabzon'da da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı uçağın oraya da inmesine izin verilmiyor ve bunun üzerine uçak Erzurum Havalimanı'na yönlendiriliyor. Az önce de ifade ettiğim gibi saat 16.30 sıralarında havalimanımıza uçak bu şekilde acil iniş yapıyor. Şu anda içerideki çalışmalar devam ediyor. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. İçerideki, uçağın içindeki çalışmalar bittikten sonra da bagajların aranması tamamlanacak. Ve ondan sonra da eğer herhangi bir sorun olmazsa, ihbar asılsız çıkarsa, uçak havalimanımızdan ayrılacak" diye konuştu.

Vali Çiftçi, yolcuların sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Uçaktaki yolcuların herhangi bir sağlık problemi yok. Şu anda zaten böyle bir ihbarın alınmasından sonra uçağın havalimanımıza inişi belli olduktan sonra burada bütün ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Mesela şu anda 100 tane emniyet personelimiz havalimanımızda gerekli emniyet tedbirlerini aldılar. Bunun yanında itfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, ambulanslarımız tam tertibatlı bir şekilde gerekli tertibatları, gerekli tedbirleri aldılar. Bize intikal eden herhangi bir yolcunun sağlık problemi yaşadığı intikal etmedi. Yani herhangi bir bilgimiz yok o yönde" dedi.

Vali Çiftçi, uçağın tuvaletine bırakılan soruyla ilgili olarak da, "Notu bırakan kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Yani şu anda ilk etapta uçağın aramasını tamamlamak istiyoruz. Çünkü acil bir durum. Ardından da bagajların aranması bittikten sonra mutlaka o konuda araştırılmasına sıra gelecek. Ama ilk önce şu anda uçağın güvenli bir şekilde yani ihbarın doğru olup olmadığını araştırıyoruz" dedi.