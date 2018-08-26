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Üç yıllık husumet son buldu! Artık kan akmayacak

Adana'da üç yıl önce başlayan kan davası şehrin önde gelen isimlerinin devreye girmesiyle son buldu. İki aileye barıştırıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:17
Üç yıllık husumet son buldu! Artık kan akmayacak

Adana'da iki aile arasında bir kişinin öldürülmesiyle başlayan husumet kanaat önderlerinin devreye girmesiyle sona erdi.

Adana'da 19 Mayıs Mahallesi'nde Açıkgöz ve Kaskat aileleri arasında yaklaşık 3 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri devreye girdi.

Kanaat önderleri, görüştükleri ailelerin mensuplarını kentteki bir düğün salonunda verilen yemekte bir araya getirdi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından iki aile el sıkışıp barıştı.

Mehmet Açıkgöz, yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce gençler arasında çıkan bir silahlı kavgada yeğeninin hayatını kaybettiğini anlatarak, "Kan davasını yaşayan bilir.  Her zaman tedirginsin, uyuyamıyorsun. Allah kimseyi düşman sahibi etmesin. Her şeyin sonu, 20, 30 adam ölse de her şeyin sonu barıştır. Biz de aile büyükleriyle birlikte barışmaya karar verdik. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

"BİZ ARTIK BİR AİLEYİZ"

Cengiz Kaskat da araya girenler sayesinde "ateşe su döküldüğünü" dile getirerek, "Çok şükür bugün barış yapıyoruz. Biz artık bir aileyiz. Kötülüğün hiç kimseye faydalı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Kötülük, tüm insanlığa zarardır. Barışın olması, huzur içerisinde insanların yaşaması tabi ki güzel." ifadelerini kullandı. 

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü gibi özel bir günde her iki ailenin birlik ve beraberliğinin tesisine şahit olduğu için mutlu olduğunu söyledi. 

İki ailenin barışmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yeni, bir ve beraber olmanın önemini vurguladı. 

Ailelere arabuluculuk yapan Atilla Küçükşahin de yakından tanığı iki ailenin barışmasının çok yerinde bir karar olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:17
  1. kan davası
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