Üç dev şirketten ‘Evora’ için güç birliği

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, İzmir’in, şirketleri açısından Anadolu açılımının en önemli duraklarından birisi olduğunu vurgulayarak, “Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her şehrinden, hatta birçok ülkeden, göç alan İzmir’e modern mimari ile geleneksel akılcı çözümlerin bir araya geldiği karma bir projeyle adım atmaktan büyük onur duyuyoruz. Türk ekonomisine gerçekleştirilen dış saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde başlanan EVORA İzmir projesinin,dış güçlere karşı da önemli bir mesaj taşıdığına inanıyoruz. EVORA İzmir projesiyle Türk girişimcileri el ve güç birliği yaparak her zorluğun altından kalkabileceklerini bir kez daha ispatlamıştır” dedi. Her etabı 36 ayda tamamlanacak olan proje için LEED sertifikası başvurusu da yapıldı.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden Teknik Yapı ve Halk GYO, Ege bölgesinin en büyük projelerinden biri olmaya aday EVORA İzmir’e imza atıyor. Alsancak sınırlarında yükselecek olan proje karma konseptli olacak. Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin İstanbul’da düzenledikleri toplantıda projeyle ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

HASILAT HEDEFİ 1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA

Projeyi arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle hayata geçirdiklerini dile getiren Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ayoğlu, “Teknik Yapı-Halk GYO ortaklığı 1 milyar 672 milyon lira satış geliri, yüzde 35’e denk gelen 585 milyon 200 bin lira şirket payı ile ihalenin kazananı oldu. Birinci etap ihalesi kapsamındaki 32 bin 642 metrekarelik alanda EVORA İzmir projesi için çalışmalara başlandı’’ dedi. Ayoğlu, EVORA İzmir ile Türkiye’nin üçüncü büyük şehrine yeni bir değer kazandıracaklarını vurguladı. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise hasılat hedeflerinin 1 milyar 800 milyon olduğunu söyledi.

EVORA İZMİR’DE NELER YER ALACAK?

Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı, Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak ilçesi sınırlarında yapılacak olan Evora İzmir projesinde; konut, ticari üniteler ve otelin yanı sıra park, kültür ve turizm alanları yer alacak. 47 dönümlük arazi üzerinde 1.090 bağımsız bölümden oluşacak projede 8 blok, 1.049 rezidans, 12 bin metrekarelik iki park alanı, 121 odalı otel, 500 kişilik konferans salonu, 500 kişilik tiyatro salonu, 1.640 araçlık otopark, 6.150 metrekarelik 35 adet ticari alan, Bin kişi kapasiteli camii yer alacak.

EVORA İzmir’de ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyeler, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere hizmet eden kamusal alanlara da ev sahipliği yapacak.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU

Gayrimenkul sektörü olarak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen, ülkemize olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalıştıklarını ve verimli projelerle ekonomiye sağladıkları katma değeri daha da artıracaklarını belirten Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin de, Halk GYO olarak ülkeyi ileri taşıyacak işlere imza atarken, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurdukları ortaklıklarla daha güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti. Yetgin, proje için de, ’’Sadece bir gayrimenkul projesi olmanın çok ötesinde her yönüyle canlı bir kent unsuru olarak hayata geçen EVORA İzmir projemizin de bu ideal ile hayata geçtiğini belirtmek isterim’’ ifadelerini kullandı.

TEKNİK YAPI DOSTLARI DA İZMİR’DE

Şirketlerinin 1973 yılından bugüne büyük bir aileye dönüştüğünü söyleyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da, herhangi semt ya da şehirde yeni bir proje ürettiklerinde Teknik Yapı dostlarını yanlarında görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Durbakayım, ’’İzmir projemizde de yüzde 10-15 oranında Teknik Yapı dostumuz konut sahibi olacaktır’’ ifadelerini kullandı. Durbakayım, Denizli ile başlattıkları Anadolu açılımında İzmir’den sonra yeni bir şehir için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.