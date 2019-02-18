U-21 Ligi 22.Hafta U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 22.

U-21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 22.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Göztepe A.Ş 3-1 mağlup olarak galibiyet hasretine devam ediyor.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mustafa Ünver xx, Selçuk Gökgöz xx, Salih Ünal xx

İ.M.Kayserispor U-21: Vedat Karakuş x, Abdullah Gürbüz x ( Mustafa Buğra İlter x dk 74), Batuhan İlhan x, Adem Doğan x, İsmail Dayı x, Recep Tayyip Göktepe x (Anıl Aydoğan x dk 65), Bora Barlas x, Zekeriya Kartal x, Selahattin Seyhun x, Burak Şeftali x, Oktay Kuzuimam x ( Emircan Erdoğan x dk 65)

Göztepe A.Ş U-21: Yusuf Aklan xxx, Özenc Akdağ xxx, Erdeniz Yıldız xxx, Hüseyin Akça xxx, Caner Demircan xxx, Hamdican Altay xxx (Berkay Eyolcu x dk 90), Barış Köktürk xxx (Mahmut Nigiz x dk 83), Zihni Temelci xxx, (Mustafa Varli x dk 80) Yunusa Owolabi Murıtala xxx, Oğuzhan İnci xxx, Yağız Atalı xxx,

Goller: Selahattin Seyhun dk 45 (İ.M.Kayserispor U-21), Erdeniz Yıldız dk 36 (pen), Yağız Atalı dk 59, Yunusa Owolabi Murıtala dk 85 (Göztepe A.Ş U-21)

Kırmızı Kart: Erdeniz Yıldız dk 83 (Göztepe A.Ş U-21)

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