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Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç yaşında? Tyler Boyd Beşiktaş'a transfer oldu mu?

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nünde kiralık olarak görev yapan Tyler Boyd bulunuyor. Tyler Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim.” demişti.Tyler Boyd kimdir? Tyler Boyd nereli ve kaç yaşında?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:01
Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç yaşında? Tyler Boyd Beşiktaş'a transfer oldu mu?

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nünde kiralık olarak görev yapan Tyler Boyd bulunuyor. Tyler Boyd'a "Beşiktaş'a gelmek istiyor musun?" diye direkt olarak soran Avcı'nın, "Daha önce Beşiktaş'a karşı oynamış ve ne kadar muazzam bir camia olduğunu söylemiştim.” demişti.Tyler Boyd kimdir? Tyler Boyd nereli ve kaç yaşında?

Tyler Boydile prensipte anlaşan Beşiktaş, bonservis bedelleri ve ödeme planları için görüşmelerini sürdürüyor. Tyler Boyd’un kulübü Vitoria Guimaraes ile bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın olan Beşiktaş, gelecek hafta sözleşme detaylarını tamamlayıp Boyd’u kadroya dahil edecek. 24 yaşındaki futbolcunun, bonservis bedeli taksitlerle ödenecek. Futbol Direktörü Ali Naibi, 24 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu Boyd için, "Geçen sezonun ikinci yarısını A.Gücü'nde geçirdi, iyi de bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz futbolculardan bir tanesi. Guimaraes kulübü ve Tyler Boyd ile görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nün, Vitoria Guimaraes tarafından kiraladığı Tyler Boyd 24 yaşında ve kanat forvet mevkinde forma giyiyor. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Tyler Boyd'un kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:01
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