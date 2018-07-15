Twitter'ı köy kahvesine çeviren ünlü isimler 15 Temmuz'da dut yemiş bülbül oldular
Twitter'da en ufak bir olay olduğunda laf ebeliği yapan bazı ünlü isimler, milletin egemenliğine karşı çıkmaya çalışan hain FETÖ'cülerin darbe girişimine karşı Türk halkının yeniden uyanışa geçtiği 15 Temmuz direnişine karşı sessiz kaldılar.15 Temmuz 2018 Pazar 20:12
15 Temmuz 2016 akşamı TSK içindeki FETÖ'cü hainler darbe yapmak için hareketlendiler, ancak milletin direnişi karşısında başarısız oldular.
ÜNLÜLERİN 15 TEMMUZ SESSİZLİĞİ
Milletin cesareti ile Türkiye'nin çöküşünden kurtulduğu unutulmaz günün 2 yıl sonrasında anma etkinlikleri yapılırken; milletin sayesinde binlerce lira kazanan isimler sessiz kalıyor.
Sosyal medyada birçok konuda paylaşım yapan ünlü isimler 15 Temmuz 2016'nın 2. yıl dönümünde de sessizliğin hiçliğine gömülüp gittiler.
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