0553 313 94 23

Twitter'ı köy kahvesine çeviren ünlü isimler 15 Temmuz'da dut yemiş bülbül oldular

Twitter'da en ufak bir olay olduğunda laf ebeliği yapan bazı ünlü isimler, milletin egemenliğine karşı çıkmaya çalışan hain FETÖ'cülerin darbe girişimine karşı Türk halkının yeniden uyanışa geçtiği 15 Temmuz direnişine karşı sessiz kaldılar.

15 Temmuz 2018 Pazar 20:12
Twitter'ı köy kahvesine çeviren ünlü isimler 15 Temmuz'da dut yemiş bülbül oldular

15 Temmuz 2016 akşamı TSK içindeki FETÖ'cü hainler darbe yapmak için hareketlendiler, ancak milletin direnişi karşısında başarısız oldular.

ÜNLÜLERİN 15 TEMMUZ SESSİZLİĞİ

Milletin cesareti ile Türkiye'nin çöküşünden kurtulduğu unutulmaz günün 2 yıl sonrasında anma etkinlikleri yapılırken; milletin sayesinde binlerce lira kazanan isimler sessiz kalıyor.

Sosyal medyada birçok konuda paylaşım yapan ünlü isimler 15 Temmuz 2016'nın 2. yıl dönümünde de sessizliğin hiçliğine gömülüp gittiler.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 20:12
  1. 15 Temmuz
  2. Hain darbe girişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşgalci İsrail'in TİKA nefreti! Türkiye'nin yardımlarını hedef aldılar
    1. İşgalci İsrail'in TİKA nefreti!..
    2. Perde pilavı tarifi
    3. Twitter'ı köy kahvesine çeviren ünlü..
    4. Paçanga böreği nasıl yapılır?
    5. Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı
    6. Çinkonun faydaları nelerdir?
    7. Dünya Kupası sahibini buldu! Fransa..
    8. Çavuşoğlu net konuştu: Rahat..
    9. Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz töreni..
    10. Kazayı seyrederken su kanalına..
    11. Karnabaharlı kısır nasıl yapılır?
    12. Bu sabah kaybolmuştu, çok acı haberi..
    13. Cevizli baklava nasıl yapılır?
    14. Azerbaycan ordusu bir Ermeni askerini..
    15. Dera'dan zorunlu tahliyeler başladı
    16. Trump'tan May'e Brexit tavsiyesi:..
    17. Kızılcık suyunun faydaları nelerdir?
    18. Kekik suyu nasıl tüketilir?
    19. Terör örgütüne üst düzey darbe
    20. Dünya Kupası finaline Ankaragücü damga..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'