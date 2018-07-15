Twitter'ı köy kahvesine çeviren ünlü isimler 15 Temmuz'da dut yemiş bülbül oldular

15 Temmuz 2016 akşamı TSK içindeki FETÖ'cü hainler darbe yapmak için hareketlendiler, ancak milletin direnişi karşısında başarısız oldular.

ÜNLÜLERİN 15 TEMMUZ SESSİZLİĞİ

Milletin cesareti ile Türkiye'nin çöküşünden kurtulduğu unutulmaz günün 2 yıl sonrasında anma etkinlikleri yapılırken; milletin sayesinde binlerce lira kazanan isimler sessiz kalıyor.

Sosyal medyada birçok konuda paylaşım yapan ünlü isimler 15 Temmuz 2016'nın 2. yıl dönümünde de sessizliğin hiçliğine gömülüp gittiler.