Twitter'dan IBAN paylaşıp duyurdu! Ümit Özdağ faşistliğini paraya çevirmeye başladı...

Parti politikasını göçmen karşıtlığı üzerine kuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, faşistliğini paraya çevirmeye başladı.

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, mülteci karşıtı açıklamalarıyla milleti kışkırtmaya devam ediyor. Siyasete yakışmayan söylemleri ve İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip Bakan Süleyman Soylu'yu tehdit ederek gündeme gelme çabası güden Özdağ'ın, asıl niyeti belli oldu.

Ümit Özdağ'dan Yılmaz Özdil taktiği

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal'i kullanarak cebini doldurması gibi, Özdağ da faşistliği üzerinden para kazanmaya başladı.

Mustafa Kemal'in adını da öne süren Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Türk milleti, sığınmacı ve kaçakların olmadığı 'Atatürk Türkiyesi' mücadelemiz destekleriniz ile sürüyor." dedi.

Partisinin Twitter hesabından paylaşılan IBAN numarasını da mesajına ekleyerek para dilenen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Zafer Partisi'ne yapacağınız her 150TL ve üstü bağışlarınız için Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın adınıza imzalı yeni kitabını hediye ediyoruz.