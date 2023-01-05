Twitter’dan geri adım!

2019’da Twitter, siyasi ve dava temelli reklamlara oldukça katı bir yasak getirerek, politikacıların ve kuruluşların adayları destekleyen, oy pusulası önlemlerini destekleyen veya bağış isteyen reklamlar yayınlamasını etkili bir şekilde engelledi.

Şimdi şirket, Twitter Güvenlik hesabı aracılığıyla bu reklamcılık kurallarını gevşeteceğini duyurarak bu politikayı tersine çeviriyor. Daha önce, hemen hemen tüm siyasi reklamlar yasaklandı ve iklim değişikliği veya kürtaj gibi konuları işleyen amaca dayalı reklamlar çeşitli kısıtlamalara tabi tutuldu.

Örneğin, bu tweetlerin özel kitlelere ve yaş gruplarına pazarlanması yasaklandı ve konulara ilişkin farkındalığın artırılmasına izin verilirken, belirli mevzuat için savunuculuk yapılmasına izin verilmedi.

Duyuru, reklam kuralları hakkında ayrıntıya girmedi, bunun yerine planın Twitter’ı “TV ve diğer medya kuruluşlarının” siyasi reklamcılık standartlarına daha uygun hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Bunun ne anlama geldiği tam olarak açık olmasa da Elon Musk’ın ifade özgürlüğü çağrıları kararda etkili olmuş olabilir. Sosyal medya platformunun tabi olmayabileceği siyasi reklamcılıkla ilgili belirli FCC kurallarına uyması gerektiğini belirtmekte fayda var.