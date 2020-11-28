  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor
Aktüel

Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-28 12:25:37 -
Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi aşevinde her gün hazırlanan 3 çeşit yemek, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların evlerine bırakılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığına bağlı filyasyon ekipleri tarafından temaslı oldukları için ev karantinasına alınan vatandaşların yemek ihtiyaçları, Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Tuzla Belediyesi aşevinde, ihtiyaç sahiplerine ve karantinada bulunan vatandaşlara götürülecek üç çeşit yemeğin pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile başlanıyor. Pişen yemekler ekipler tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor.

Saat 09.00'da aşevinden ayrılan araçlar, adresleri belli olan ve karantinada bulunan vatandaşların evlerine gidiyor. Bina girişine bırakılan yemekler, Tuzla Belediyesi ekiplerinin binadan ayrılmasının ardından karantinada bulunan vatandaşlar tarafından alınıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay