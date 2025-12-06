  • İSTANBUL
Yerel Tuzla’da gecekondu alevlere teslim oldu! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı!
Tuzla’da gecekondu alevlere teslim oldu! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı!

Tuzla’da boş arazide bulunan bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede kontrolden çıkarak çevreyi etkisi altına aldı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Gecekonduda yalnız yaşayan kişinin yangın sırasında işte olduğu öğrenilirken, olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.

Tuzla’da bir arazide bulunan gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü kara dumanla kapladı. Gecekonduda bir kişinin yaşadığı yaşayan kişinin olay sırasında işte olduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Ferahnaz Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gecekondu bir anda yanmaya başlayarak kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın havadan da görüntülenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

