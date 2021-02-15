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Ekonomi Tuzla Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Ekonomi

Tuzla Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sokak hayvanlarını unutmayan Tuzla Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için 73.000 kg kedi ve 52.000 kg. köpek maması alım işini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 13:34:00 -
Tuzla Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Tuzla Belediyesi 73.000 kg kedi ve 52.000 kg köpek maması alım işinin ihalesi 09.03.2021 tarih ve saat 10:30’da Tuzla Belediyesi İhale Odası’nda gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firma sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde işe başlayacak. 31.12.2021 tarihinde iş bitirilecek. Malzemeler ihtiyaç halinde peyderpey idarenin talebi doğrultusunda idarenin belirleyeceği yerlere teslim edilecek.

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