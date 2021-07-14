Tuz Gölü'nde flamingolar neden öldü? Tuz Gölü'ndeki flamingoların ölüm sebebi ne?

Tuz Gölü, son dönemlerde mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte hem kendisini, hem de Tuz Gölü'nde kuluçkaya yatan kuş türlerinden birisi olan flamingoların da yaşamla mücadelesini olumsuz etkiledi. Tuz Gölü kuraklıktan en çok payını alan doğal varlıklardan birisi haline geldi. Her sene yüz binlerce flamingo, yaz aylarının daha sıcak geçtiği bölgelerden Mart ayının ortalarından itibaren kuluçka dönemi için Tuz Gölü’ne gelirken, küresel ısınmanın oluşturduğu etkilerden birisi olan su rezervlerinin tükenmesi ve yoğun su kullanımı olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor. Bir önceki sene drone ile çekilen görüntülerde bir koloni halinde yaşayan flamingo yavrularının görüntülendiği Tuz Gölü’nde şimdilerde yavru ve yetişkin flamingo ölümleriyle karşılaşılıyor.

Tuz Gölü'nde flamingolar neden ölüyor?

Tuz Gölü havzasının suyunun bir önceki senelerin aynı dönemine göre oldukça çekildiği gözlemlenirken, yüz binlerce flamingodan da bir tane bile flamingo kalmadığı görüldü. Su yaklaşık olarak 10 kilometre içe doğru çekilmiş. Bu bölge olarak ciddi bir alarm olduğunu gösteriyor.

Konya Valiliğince, flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı. Açıklamada, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır" denildi.