0553 313 94 23

Tüyler ürperten olay! 4 yaşındaki kıza tecavüz edip, başını kesip, derisini yüzdü

Hindistan'In Khopoli Kasabası'nda, birlikte olmak istediği anneden ret cevabı alan cani adam, küçük kız çocuğunu evden kaçırıp tecavüz ettikten sonra, başını kesip derisini yüzdü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:14
Tüyler ürperten olay! 4 yaşındaki kıza tecavüz edip, başını kesip, derisini yüzdü

Dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden biri olan Hindistan'da, kan donduran bir vakıa daha kayıtlara geçti.

Maharashtra eyaletine bağlı Khopoli kasabasında 27 yaşındaki bir erkek, bir kız çocuğu annesi kadını evine geldi.

Kadının kendisini reddetmesi ve yaşananları diğer insanlara anlatmasıyla, cani erkek harekete geçti.

Tekrar eve gelen erkek, 4 yaşındaki kız çocuğunu alıp kendi evine götürdü.

Cani adam, kız çocuğuna tecavüz etti, mutfaktan aldığı bıçakla kurbanın başını kesti.

Ceset, evin 300 metre uzağında bulundu. Hintli yetkililer, derisi yüzülen kız çocuğunun kimliğinin belirlenmesinin hayli zor olduğunu belirtiyor.

"Anne fark edince ortaya çıktı"

Times of India'ya konuşan polis yetkilisi, annenin kızının kaybolduğunu farketmesiyle korkunç gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

Yerel medya, cani adamın ömür boyu hapis cezası alabileceğini yazdı. Hindistan'da yargıçlar halen idam cezası verebiliyor ancak 1995'ten bu yana söz konusu ceza beş kez uygulandı.

Hindistan'ın özellikle büyük kentlerinde neredeyse her gün iki tecavüz ve cinsel saldırı gerçekleşiyor. Altı yıl önce bir üniversite öğrencisi kız bindiği belediye otobüsünde toplu tecavüze uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl ise, sekiz yaşındaki bir kız çocuğu tecavüz sonrasında öldürülmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:14
  1. Hindistan
  2. vahşet
  3. tecavüz
  4. cinayet

YORUM YAZ

  • meçulmeçul40 dk önce
    NE YAPTIYSA AAYNISI YAPILACAK SONRA KELLESİ ALINACAK BU KADAR BASİT BİR KARAR.....
  • buratburat1 sa önce
    KISASA KISAS yaşarlarsa yine yapıyorlar çünkü beyinleri kirleniyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kaymakam Uzan’ın eşinden dar gelirli ailelere ziyaret
  1. Kaymakam Uzan’ın eşinden dar gelirli..
  2. SónarLab’in programı belli oldu
  3. Havran deve güreşlerine ev sahipliği..
  4. Hakkari’de tahrip olan yollar..
  5. Başkan Orhan’a minik sürpriz
  6. TFF 2. Lig
  7. TFF 3. Lig
  8. Amatör balıkçılık yapan 60 yaşındaki..
  9. Aliağa Belediye Helvacı Spor,..
  10. Çavuşoğlu: "İttifak seçim değil,..
  11. Öğrenciler harçlıklarıyla yem alıp..
  12. Kamyona çarpan ticari araçta can..
  13. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
  14. Her yerde aranan cezaevi firarisi..
  15. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’ın..
  16. Belediye Başkanı Özakcan’dan eski..
  17. Yeni ürün geliştirene 15 milyon..
  18. Otomobilin çarptığı kadın hastanede..
  19. Bakan Pakdemirli: "Tüm sığır..
  20. Savaşın yaraları sarılmaya devam ediyor
Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

Günün Karikatürü

17 Şubat 2019
'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?