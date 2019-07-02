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Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye iyi gelir? Evde tüy dökücü krem nasıl yapılır

Vücut tüylerinden kurtulmak için kür var mı? sorusu yaz ayının girmesiyle birlikte en çok soruların soruların başında gelmekte. Havalar ısındı insanlar denize giriyor. Vücudunda kıl bulunanların çekinceleri bir hayli büyük. Ciltteki tüyleri azaltmak formülü sizlerin bilgisine sunuyoruz. Peki Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye iyi gelir? Evde tüy dökücü krem nasıl yapılır? Tüy azaltma erkeklerde kıl dökme yöntemleri...

02 Temmuz 2019 Salı 13:17
Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye iyi gelir? Evde tüy dökücü krem nasıl yapılır

Vücut tüylerinden kurtulmak için kür var mı? sorusu yaz ayının girmesiyle birlikte en çok soruların soruların başında gelmekte. Havalar ısındı insanlar denize giriyor. Vücudunda kıl bulunanların çekinceleri bir hayli büyük. Ciltteki tüyleri azaltmak formülü sizlerin bilgisine sunuyoruz. Peki Tüy dökücü bitkisel kür tüy dökmeye iyi gelir? Evde tüy dökücü krem nasıl yapılır? Tüy azaltma erkeklerde kıl dökme yöntemleri...

Vücutta istenmeyen tüyler kadınların tam bir korkulu rüyasıdır. Bu durum sadece kadınlar için değil , erkekler içinde durum aynıdır. Günümüzde bir çok kadın ve erkek istenmeyen tüylerden kurtulmak için epilasyon yöntemlerine başvurmaktadır. Eğer epilasyondan kurtulmak ve epilasyon yerine doğal çözümler arıyorsanız. İşte doğal yöntemlerle tüy azaltan kür.

Taze nane tüylenmeyi önler. Tüylenme hormona bağlı ise testere dişli aslan pençesi kullanabilirler. Bayanlarda tüylenme söz konusu ise taze nade.  Sabah akşam birer tutam, günde iki defa da testere dişli aslan pençesi çayı içebilirler.

Yüzdeki tüylenmeyi azaltan bitkisel kür

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı nohut unu

Yarım çay kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı süt

1 yumurta akı

2-3 damla limon suyu

Hazırlanışı

Pirinç ununa nohut unu dökülür. Yarım çay kaşığı zerdeçal da ekliyoruz. 2 yemek kaşığı süt, 1 yumurta akı, 2-3 damla limon suyu eklenip karıştırılır. Yüzünüzü yıkayıp temizledikten sonra karışımı sürebilirsiniz

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:17
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