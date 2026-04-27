Tuvalette öldürdüler mahkemede başsağlığı dilediler

Olay, 13 Aralık 2025 tarihinde Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent Pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tuvalette çıkan kavga sırasında bıçaklanan berber Cihan Çalışır ile darp edilen kardeşi Cüneyt Çalışır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cihan Çalışır hayatını kaybederken, kardeşi Cüneyt Çalışır ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karıştıkları belirlenen M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.C.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayın ardından M.C.B., H.E.G., V.Y.B. ve Z.C.Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanıklar, müşteki sanık Cihan Çalışır, taraf avukatları hazır bulundu.

MEKANI CENNET OLSUN

Duruşmada savunma yapan H.C.Ç., hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı dileyerek, "Kapalı pazar yerine gittik. A.E.D.'nin kim olduğunu sorduk. Ben bir şey olduğunu düşünüp yanıma sopa aldım. Bu sırada tartışma çıktı. Cihan, birden V.Y.B.'nin üzerine koştu ve küfür ediyordu. 'Ağabey yapma' dememin üzerine A.ED. arkadan bana saldırdı. Cüneyt ile birlikte beni sıkıştırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Cihan'ın bıçaklandığını görmedim. Pişmanım, adaletinize güveniyorum" dedi. Yaşanan olaydan ötürü çok pişman olduğunu söyleyen ve aileye başsağlığı dileye M.C.Ç. ise, "Cihan'ın bacak bölgesine bıçakla vuran benim, bıçağı baldır bölgesine vurdum. Öldürücü bir darbe vurmadım, tahliyemi istiyorum. Çok pişmanım. Cüneyt'ten de şikayetçiyim. Olayın buralara gelmesini istemezdim. Mekanı cennet olsun. Cihan'a zarar vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

AYIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM

Tutuklu sanık V.Y.B. de, "Öncelikle karşı tarafından ailesinden özür diler, olayın buralara gelmesini istemezdim. Olay günü H.E.G., ben ve kız arkadaşımla geziyorduk. Kimseyle husumetim yoktu. Z.C.Ç., H.E.G.'yi arayarak 'olayı tatlıya bağladık' dedi. Biz de arabayı pazaryerine park ettik. Eren'i aradık. Maktul, 'Eren yok, ben varım' dedi. Z.C.Ç. ile Eren'in konuştuğunu gördüm. Maktul, bağırarak tezgahın altından bir şeyler alıyordu. Ben olayı ayırmaktan başka bir şey yapmadım. Çok pişmanım. Ben, kardeşimde bıçak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim ayırırdım. Cihan ve Cüneyt'i hayatımda ilk defa gördüm. Ben, Cüneyt'e 4-5 kez vurdum, Cihan'a vurmadım. Alkol ve madde etkisinde oldukları için olay buralara kadar geldi. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Z.C.Ç. ise, "Pazaryerinde tuvalete gittik. H.E.G., A.E.D. ve Cihan'ın tartıştığını gördük. Cihan üstünde montu çıkarıp arkalarından gitti. Cüneyt, elinde bıçakla üzerimize geldi. H.E.G. ile Eren'in arasında boğuşma gerçekleşti. Cihan küfür ederek silahı istedi. Cüneyt, 'Cihan benim kardeşim, küfür de eder, silah da çeker' dedi. Bizden kimse küfür etmedi. Cihan arkadaşıma vurdu, ben de ona karşılık verdim. Pişmanım, ben sadece Cihan ile arbede yaşadım. Cüneyt'e dokunmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" diye konuştu.

YALAN SÖYLÜYORLAR

Müşteki sanık Cihan Çalışır ise kardeşiyle pazaryerine balık almak için gittiklerini belirterek, “Kardeşim tuvalete gitmişti, bağrışını duydum. Arkadaş koynunda sopayla geldi, sopayı çıkarıp araca saldırdılar. Sanıklar iftira atıyorlar. Polis gelince kardeşimi bıraktılar. 'Üzerimde bıçak var' dedim ve polis memuruna verdim. Bıçak üzerimde olduğu halde orada çıkarmadım. Onlar kafama, sırtıma, her yerime vurdular. Hepsinden ayrı ayrı şikayetçiyim. Burada masumu oynuyorlar" dedi.

Tanık olarak dinlenen A.E.D. de, "Tuvalette bizim önümüzü kestiler, Cihan ağabeye sopayla ve bıçakla vurmaya çalıştılar. Ben ayırmaya çalıştım, belimde babamın ruhsatlı tabancası vardı. Silahın içi boştu. Cihan ağabey, 'silahı ver, korkutayım da herkes dağılsın' dedi ama ben silahı vermedim. Kimse de dağılmadı. H.E.G., sopayla indi, diğerinde de bıçak gördüm. Sadece V.Y.B.'de bir şey görmedim" diye konuştu.

Avukatların savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanıkların tutukluluğunda devamına karar verdi.