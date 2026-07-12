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Gündem Tuvalet için girdiği inşaatta 4 metrelik kuyuya düşüp kolunu kırdı! İtfaiye gelip kurtardı
Gündem

Tuvalet için girdiği inşaatta 4 metrelik kuyuya düşüp kolunu kırdı! İtfaiye gelip kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Tuvalet için girdiği inşaatta 4 metrelik kuyuya düşüp kolunu kırdı! İtfaiye gelip kurtardı

Antalya'da tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği metruk inşaatta 4 metrelik çukura düşen 26 yaşındaki adamın kolu kırıldı. Vatandaşı aradığı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.

Saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki metruk bir binanın yanından motosikleti ile seyir geçerken tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Osman K. (26), inşaat halindeki metruk binaya girdi. Karanlıkta ilerleyen Osman K. zemindeki boşluğu fark etmeyerek bir anda 4 metrelik kuyuya düştü. Kolu kırılan vatandaş cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Osman K.'yı mahsur kaldığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla Osman K.'nın bulunduğu noktaya inen ekipler şahsı bulunduğu yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu sırada olayı haber alarak adrese gelen Osman K.'nın babası oğlunun sağlık durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı. Kolunda kırık olduğu belirlenen Osman K. tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.

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