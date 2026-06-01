Tutacağı balık sonu oluyordu

Olay, sabah 06.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beraberindeki bir kişiyle birlikte kayalık alanda balık tutmak isteyen 64 yaşındaki Yaşar Y., dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında mahsur kalan Yaşar Y., itfaiye ve AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ekipler, yaralının karadan tahliyesini hızlandırmak amacıyla o esnada denizden geçen balıkçı teknesini fark ederek kaptandan yardım istedi.

Tekneye alınan yaralı adam, deniz yoluyla güvenli bir şekilde Kozlu Limanı'na getirildi. Limanda hazır bekleyen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde kolunda kırık olduğu tespit edilen talihsiz adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.