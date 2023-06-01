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Kadın - Aile

Turunçgil sirkesi: Portakal, mandalina, limon ve greyfurt kabuklarından: Herkes bunu yapabilir! Sadece iki malzeme

Yeniakit Publisher
2023-06-01 23:11:00 -
Turunçgil sirkesi: Portakal, mandalina, limon ve greyfurt kabuklarından: Herkes bunu yapabilir! Sadece iki malzeme

Kış mevsiminin C vitamini deposu turunçgillerinin kabuklarını ziyan etmek yerine sağlıklı sirkeler yapmaya ne dersiniz...

Turunçgiller ailesinden olan vitamin ve minarel değerleri yüksek meyveler, kış günleri bağışıklığı güçlendirme özelliği vesilesiyle sıklıkla tüketilir.

Kabuklarından ayırdığımız meyveleri yedikten sonra, çöpe atmak yerine değerlendirmenin yollarını arayanlardansanız, doğru yerdesiniz.

Kışın tuketigimiz turunçgiller kabukları aslında bizim sağılımız ve ev ekonomimiz için çok önemli.

Peki bu kabuklardan ne yapabiliriz: Tabi ki doğal bir sirke...

Hem temizleyici olarak kullanabileceğiniz hem de binbir şifasıyla yemeklerinizde kullanabileceğiniz bir turungil sirkesi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte birbirinden faydalı 4 farklı meyveden yapabileceğiniz sirke tarifi...

TURUNÇGİL SİRKESİ TARİFİ

Yıkadıktan sonra soymuş olduğunuz portakal , mandalina, greyfurt ve/veya limon kabukları 5 litrelik pet şişeye doldurun üzerini geçecek kadar su ilave edin.

4-5 adet nohut ile birlikte karıştırın ve üzerini bez ile örtün.

Her gün düzenli olarak "tahta" kaşıkla karıştırın.

30 gün karanlık ve serin bir yerde bekletin .

30 gün sonra süzün ve 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave edin bozulmasını ve şaraba dönüşmesini engeller.

KULLANIM ALANLARI
Çamaşır yumuşatıcısı olarak ilave ederseniz güzel koku verir ve çamaşırlarınızi dezenfekte eder.

Bulaşık parlatıcısı olarak kullanabilirsiniz.

Saçlarınızı son durulamadan önce yıkarsanız saçınızı parlatır , kolay taranmasını sağlar ve kepekleri azaltır.

Boş sprey kutusuna üçte biri sirke, üçte ikisi de su doldurarak temizlik için kullanabilirsiniz.

Ayna , cam , koltuk ,avize , halı ve fayans temizliğinde kullanılır.

Ilık bir suya 1 fincan kadar sirke ilave edin ve 20 dakika kadar ayaklarınızı suyun içinde bekletin mantar, ayak çatlaklarına ve nasırlara iyi gelir.

Yemeklerinize katabilirsiniz.

 

 

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