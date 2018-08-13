'Turu geçmek için her şeyi yapacağız'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Benfica'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, basın toplantısında konuştu. Çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Volkan Demirel, "Hem camiamız hem geleceğimiz adına çok önemli bir maç. Umuyorum ki bu maçı en iyi şekilde bitiririz ve yolumuza devam ederiz. 1-0'lık bir avantajları var ama bu avantajı sahamızda eşit şartlara getirip sonra turu geçmek istiyoruz" dedi.

Geçmişte Benfica ile oynanan maçın hatırlatılması üzerine de konuşan Volkan Demirel, "Geçmişi düşünme durumunda değiliz. 1-0'lık avantajları var ama golü bulup, gol yemeden 2. golü atmamız gerekiyor. Gol atarlarsa 3-1'lik skor bize turu geçirecek. Turu geçmek için her şeyimizle sahada olacağız. Taraftarlara çok ihtiyacımız var. Lig maçında destekleri çok iyiydi, umarım yarın da öyle olur. Bunu sadece takım olarak yapamayız, taraftarımızla birlikte, hep beraber bizi üst tura yükseltecek skoru almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Şampiyonlar Ligi müziğini özlemesiyle ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Volkan, "Şampiyonlar Ligi'nde olmayı her futbolcu, her takım ister. Bu turun ardından bir tur daha var. Önce bu turu geçelim, bu konuyla yorumu bundan sonra yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.