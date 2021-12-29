Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Kimler Turkovac aşısı yaptırabilir?
Turkovac randevuları açıldı mı? Yerli aşı Turkovac geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı aldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı oldu. Peki, Turkovac randevuları açılacak mı? Kimler ne zaman Turkovac aşısı olacak?
Yerli ve milli aşı Turkovac kısa bir süre önce acil kullanım onayı aldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından üyeler Turkovac aşısı yaptırdı. Peki, Turkovac aşısını kimler yaptırabilir?
Turkovac aşı randevusu nereden alınır? Kimler Turkovac aşısı yaptırabilir?
Milyonların merakla beklediği “Kimler Turkovac aşısı olabilir?” sorusunun cevabı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından (30 Aralık 2021) itibariyle Turkovac aşısının şehir hastanelerinde uygulanacağını belirtti. Bakan Koca, gelecek haftadan itibaren ise yaygın olarak diğer hastanelerde de Turkovac uygulanacağını belirtti.
Aşı randevuları ALO 182 üzerinden ya da MHRS’den alınabiliyor.