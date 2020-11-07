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Aktüel Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:39:38 -
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini ifade eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Çok şükür sağlık durumum iyiye gidiyor. Ancak tedavimin bundan sonraki kısmının hastanede devam etmesi uygun görülmüştür. Rabb'imden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum."

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